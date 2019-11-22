Курс долара продовжує знижуватися

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 листопада 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 24,27 гривень за долар, курс євро знизився на 4 копійки до 26,88 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,07 (24,10 - 21 листопада), продажу - 24,27 (24,29 - 21 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,50 (26,55 - 21 листопада), продажу - 26,88 (26,92 - 21 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,48 - 21 листопада), продажу 3,83 (3,83 - 21 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,10-24,30 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 22 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 24,21 грн/долар, курс купівлі-до 24,19 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 26,83 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 22 листопада довідковий курс на рівні 24,18 грн/долар, знизивши його порівняно з 21 листопада (24,19). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

За прогнозом аналітиків, до кінця 2019 року на валютному ринку буде зберігатися тенденція до зниження курсу долара, а курс може опуститися нижче 24 гривень за долар.