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Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Київ, Середа 02 вересня 2020 17:11
Курс долара продовжив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар піднявся вище рівня 27,65 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 2 вересня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 27,67 гривень за долар, курс купівлі до 27,64 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 29 копійок до 32,74 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,6450 - 27,6750 грн/долар, євро 32,7067 - 32,7422 грн/євро, російський рубль 0,3669 - 0,3675 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,6450

27,6750

EUR/UAH

32,7067

32,7422

RUB/UAH

0,3669

0,3675

Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Відзначимо, 1 вересня, торги по долару закрилися в діапазоні: 27,5750 - 27,5950 грн/долар, євро 33,0183 - 33,0394 грн/євро, російський рубль 0,3748 - 0,3754 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 2 вересня 2020 року о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 27,72 гривень за долар. Курс євро знизився на 4 копійки до 32,98 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,49 (27,45 - 1 вересня), продажу - 27,72 (27,68 - 1 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,44 (32,47 - 1 вересня), продажу - 32,98 (33,01 - 1 вересня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,41 - 1 вересня), продажу 3,81 (3,80 - 1 вересня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 3 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,64 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 3 вересня встановлено на такому рівні: 27,6428 гривень за 1 долар (+0,0379 грн). При цьому курс долара на 2 вересня становить 27,6049 гривень за 1 долар.

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