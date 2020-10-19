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Тиждень розпочався з росту курсу долара на міжбанку

Київ, Понеділок 19 жовтня 2020 17:12
Тиждень розпочався з росту курсу долара на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар піднявся до рівня 28,40 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 19 жовтня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,39 гривень за долар, курс купівлі до 28,37 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 19 копійок до 33,45 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,3750 - 28,3950 грн/долар, євро 33,4314 - 33,4549 грн/євро, російський рубль 0,3654 - 0,3660 грн/рубль.

Тиждень розпочався з росту курсу долара на міжбанку

нагадаємо, 16 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3500 - 28,3650 грн/долар, євро 33,2488 - 33,2636 грн/євро, російський рубль 0,3631 - 0,3634 грн/рубль Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 20 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,37 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 20 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3762 гривень за 1 долар (+0,0113 грн). При цьому курс долара на 19 жовтня становить 28,3649 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає п'ятий день поспіль після невеликого зниження.

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