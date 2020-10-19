Долар росте п'ятий день поспіль: НБУ встановив курс на 20 жовтня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар продовжує зростати після невеликого зниження

Національний банк України (НБУ) на 20 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,37 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3762 гривень за 1 долар (+0,0113 грн). При цьому курс долара на 19 жовтня становить 28,3649 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає п'ятий день поспіль після невеликого зниження.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 19 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,39 гривень за долар, курс купівлі до 28,37 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,23 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 19 жовтня довідковий курс на рівні 28,37 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 16 жовтня (28,36 грн/долар).

Прогноз

Як повідомляло РБК-Україна, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.