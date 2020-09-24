Курс долара призупинив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується вище рівня 28,20

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 24 вересня 020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійки до 28,24 гривень за долар, курс купівлі до 28,22 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 32,91 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2200 - 28,2450 грн/долар, євро 32,8904 - 32,9108 грн/євро, російський рубль 0,3658 - 0,3662 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,2200 28,2450 EUR/UAH 32,8904 32,9108 RUB/UAH 0,3658 0,3662

Відзначимо, 23 вересня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2250 - 28,2450 грн/долар, євро 32,9700 - 33,0014 грн/євро, російський рубль 0,3670 - 0,3674 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 24 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,18 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 вересня встановлено на такому рівні: 28,1874 гривень за 1 долар (-0,0185 грн). При цьому курс долара на 23 вересня складає 28,2059 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, за даними НБУ, девальвація гривні у вересні 2020 року була викликана тим, що збільшився попит на валюту з боку імпортерів. Для згладжування коливань Національний банк України відновив інтервенції з продажу валюти.

Зазначимо, банкіри вважають, що ключовим рушійним фактором курсу долара є бажання Міністерства фінансів зменшити дефіцит держбюджету на поточний рік. При цьому експерти впевнені, що Кабмін і НБУ взяли курс на девальвацію національної валюти.