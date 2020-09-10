Курс долара призупинив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 вересня 2020 року у продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,82 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився 32,91 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,8200 - 27,8400 грн/долар, євро 32,8943 - 32,9180 грн/євро, російський рубль 0,3684 - 0,3690 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8200 27,8400 EUR/UAH 32,8943 32,9180 RUB/UAH 0,3684 0,3690

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 9 вересня 2020 року закрилися в діапазоні: 27,8300 - 27,8500 грн/долар, євро 32,8922 - 32,9159 грн/євро, російський рубль 0,3683 - 0,3687 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Як свідчать прогнози фінансових аналітиків, опитаних РБК-Україна, в даний момент приводів для раптової девальвації восени 2020 року немає. Гривня може різко впасти у разі політичної кризи або чергового локдауна через коронавірус.

Нагадаємо, за прогнозом групи ICU, у вересні може збільшитися попит на валюту з боку імпортерів, які більш активно будуть поповнювати складські запаси з початком нового навчального року і сезону бізнес-активності. Курс буде коливатися в межах 27,5-28 грн/долар.