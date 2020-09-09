Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав до рівня 27,85 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 9 вересня 2020 року порівняно з закриттям попередній сесії виріс на 7 копійок до 27,85 гривень за долар, курс купівлі до 27,33 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 19 копійок до 32,91 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,8300 - 27,8500 грн/долар, євро 32,8922 - 32,9159 грн/євро, російський рубль 0,3683 - 0,3687 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8300 27,8500 EUR/UAH 32,8922 32,9159 RUB/UAH 0,3683 0,3687

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 8 вересня 2020 року закрилися в діапазоні 27,7600 - 27,7800 грн/долар, євро 32,7012 - 32,7248 грн/євро, російський рубль 0,3631 - 0,3636 грн/рубль.

Готівковий ринок

обмінних пунктах України 9 вересня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,87 гривень за долар. Курс євро знизився на 4 копійки до 32,84 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,67 (27,64 - 8 вересня), продажу - 27,87 (27,85 - 8 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,37 (32,41 - 8 вересня), продажу - 32,84 (32,88 - 8 вересня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,38 (3,38 - 8 вересня), продажу 3,77 (3,78 - 8 вересня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 10 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 вересня встановлено на такому рівні: 27,8296 гривень за 1 долар (+0,0264 грн). При цьому курс долара на 9 вересня становить 27,8032 гривень за 1 долар.