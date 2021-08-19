Курс долара призупинив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 19 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,62 гривень за долар, курс в покупці до 26,60 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 31,09 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Курс НБУ

Курс долара впав до річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 19 серпня встановлено на такому рівні: 26,6455 гривень за 1 долар (-0,0297 грн). При цьому курс долара на 18 серпня становить 26,6752 гривень за 1 долар.

Прогноз

Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 19 серпня встановлено на такому рівні: 26,6752 гривень за 1 долар (+0,0295 грн). При цьому курс долара на 17 серпня становить 26,6457 гривень за 1 долар.