Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму

Національний банк України (НБУ) на 18 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,67 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 18 серпня встановлено на такому рівні: 26,6752 гривень за 1 долар (+0,0295 грн). При цьому курс долара на 17 серпня становить 26,6457 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після падіння до мінімуму з червня 2020 року.

Скріншот (bank.gov.ua)