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Курс долара впав до річного мінімуму

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Україна, Середа 18 серпня 2021 16:16
Курс долара впав до річного мінімуму Фото: курс долара впав на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 19 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,64 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 серпня встановлено на такому рівні: 26,6455 гривень за 1 долар (-0,0297 грн). При цьому курс долара на 18 серпня становить 26,6752 гривень за 1 долар.

Курс долара впав до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за рік. Нижче курс був тільки 24 червня 2020 року - 26,6078 гривень за долар.

Курс долара впав до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 18 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,65 гривень за долар, курс в покупці до 26,63 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 31,23 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується падіння курсу долара до гривні. Гривня зберігає потенціал зниження до 26,50 за долар.

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