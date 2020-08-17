Курс долара припинив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 17 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії не змінився - 27,34 гривень за долар, курс купівлі - 27,32 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 32,41 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,3200 - 27,3400 грн/долар, євро 32,3878 - 32,4115 грн/євро, російський рубль 0,3750 - 0,3754 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3200 27,3400 EUR/UAH 32,3878 32,4115 RUB/UAH 0,3750 0,3754

Відзначимо, 14 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,3100 - 27,3400 грн/долар, євро 32,3213 - 32,3568 грн/євро, російський рубль 0,3739 - 0,3747 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,40 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, глава НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що плаваюче курсоутворення та ключові принципи роботи НБУ на міжбанку збережуться при новому керівнику центробанку. Нацбанк, як і раніше, буде згладжувати надмірні коливання курсу як в один, так і в іншу сторону.

Аналітики очікують, що протягом найближчого тижня продовжиться зниження курсу долара до гривні.

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн.