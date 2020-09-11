Курс долара припинив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 11 вересня 2020 року у продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,87 гривень за долар, курс купівлі до 27,85 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 17 копійок до 32,99 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,8500 - 27,8700 грн/долар, євро 32,9744 - 32,9980 грн/євро, російський рубль 0,3722 - 0,3726 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8500 27,8700 EUR/UAH 32,9744 32,9980 RUB/UAH 0,3722 0,3726

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 10 вересня 2020 року закрилися в діапазоні: 27,8500 - 27,8700 грн/долар, євро 33,1442 - 33,1653 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3729 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Як повідомляло РБК-Україна, рада Національного банку України (НБУ) 10 вересня, затвердила Основні принципи грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу. Згідно з документом, НБУ буде надалі дотримуватися режиму плаваючого курсоутворення і не буде таргетувати досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.