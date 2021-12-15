Курс долара продовжив зростання на міжбанку
На відкритті міжбанку 15 грудня 2021 року станом на 10:10 курс долара у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії піднявся на 6 копійок - до 27,14 гривень за долар, курс у купівлі - до 27,12 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки - до 30,58 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні: 27,1200 - 27,1400 грн/долар, євро 30,5669 - 30,5868 грн/євро, російський рубль 0,3675-0,3679 грн/рубль.
Відзначимо, 14 грудня торги закрилися в діапазоні: долар 27,0650 - 26,0850 грн/долар, євро 30,5861 - 30,6060 грн/євро, російський рубль 0,3682 - 0,3686 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на сьогодні встановив офіційний курс на позначці до 26,99 гривень за долар. Це на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Долар перейшов до зростання після зниження протягом минулого тижня.