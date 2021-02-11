Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 11 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 27,78 гривень за долар, курс купівлі до 27,76 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 33,71 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7600 - 27,7800 грн/долар, євро 33,6867 - 33,7110 грн/євро, російський рубль 0,3770 - 0,3774 грн/рубль.

Нагадаємо, 10 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,8700 - 27,8950 грн/долар, євро 33,7951 - 33,8226 грн/євро, російський рубль 0,3777 - 0,3782 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 12 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс виріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 12 лютого встановлено на такому рівні: 27,8384 гривень за 1 долар (+0,0719 грн). При цьому курс долара на 11 лютого становить: 27,7665 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.