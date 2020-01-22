Курс долара перейшов до зростання

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 січня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 24,40 гривень за долар, курс євро виріс на 8 копійок до 27,12 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,21 (24,15 - 21 січня), продажу - 24,40 (24,36 - 21 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,72 (26,64 - 21 січня), продажу - 27,12 (27,04 - 21 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,59 (3,59 - 21 січня), продажу 3,94 (3,94 - 21 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,20-24,35 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 22 січня міжбанківський валютний ринок відкрився стабільним курсом долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 24,29 гривень за долар, курс купівлі - 24,26 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 26,90 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 22 січня довідковий курс на рівні 24,30 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 21 січня (24,25 грн).

Зазначимо, аналітики протягом тижня очікують зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн.