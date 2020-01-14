Курс долара перейшов до зростання

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 січня 2020 року, в 11:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок до 24,15 гривень за долар, курс євро зріс на 15 копійок до 26,86 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,90 (23,82 - 13 січня), продажу - 24,15 (24,05 - 13 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,40 (26,28 - 13 січня), продажу - 26,86 (26,71 - 13 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,57 (3,55 - 13 січня), продажу 3,91 (3,90 - 13 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,90-24,10 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 14 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії продажу знизився на 8 копійок до 24,02 гривень за долар, курс купівлі до 23,99 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 26,74 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 14 січня довідковий курс на рівні 24,02 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 13 січня (23,92 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Відзначимо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк проводить політику плаваючого курсу гривні до долара, та в 2020 році курс може помірно коливатися в обидві сторони, в тому числі і зміцнюватися.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом короткої тижня 8-11 січня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 148 млн доларів, що на 98 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (50 млн доларів). Крім того, НБУ за цей період продав валюти на 30 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля склала 168 млн доларів.