Курс долара падає третій день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 5 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Таким чином, курс знижується третій день поспіль після того, як він виріс до 28 гривень вперше за останній місяць.

Офіційний курс гривні до долара на 5 березня встановлено на такому рівні: 27,7564 гривень за 1 долар (-0,0913 грн). При цьому курс долара на 4 березня становить 27,8477 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 4 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,83 гривень за долар, курс купівлі до 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 33,53 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу доллара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.