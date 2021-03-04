Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 4 березня 2021 року в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,83 гривень за долар, курс купівлі до 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 33,53 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 3 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7700 - 27,8000 грн/долар, євро 33,4767 - 33,5129 грн/євро, російський рубль 0,3753 - 0,3758 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,8200 - 27,8350 грн/долар, євро 33,5203 - 33,5383 грн/євро, російський рубль 0,3769 - 0,3772 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 4 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 березня встановлено на такому рівні: 27,8477 гривень за 1 долар (-0,0853 грн). При цьому курс долара на 3 березня становить 27,933 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс знижується другий день поспіль після того, як він виріс до 28 гривень вперше за останній місяць.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу доллара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.