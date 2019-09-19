Курс долара опустився до нового мінімуму з початку року

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 вересня 2019 року, об 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 24,75 гривень за долар, курс євро знизився на 6 копійок до 27,36 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,52 (24,59 - 18 вересня), продажу - 24,75 (24,81 - 18 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,94 (27,03 - 18 вересня), продажу - 27,36 (27,42 - 18 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,55 - 18 вересня), продажу 3,87 (3,88 - 18 вересня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,40-25,05 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 24,65 гривень за долар, курс купівлі до 24,62 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 27,21 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс мінімальному значенні у 2019 році - 24,61 гривень за долар, знизивши його порівняно з 18 вересня (24,67). Таким чином, офіційний курс на 19 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, в проекті державного бюджету на 2020 рік, розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 28,2 грн/долар.

Аналітики вважають, що прогноз курсу гривні до долара на рівні 28,2 грн/долар, закладений в проекті держбюджету на 2020 рік, швидше за все, не буде реалізований.