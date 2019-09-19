Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 19 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 24,65 гривень за долар, курс купівлі до 24,62 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 27,21 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,6200 - 24,6500 грн/долар, євро 27,1780 - 27,2111 грн/євро, російський рубль 0,3832 - 0,3838 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,6200 24,6500 EUR/UAH 27,1780 27,2111 RUB/UAH 0,3832 0,3838

Нагадаємо, 18 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,6500 - 24,6700 грн/долар, євро 27,2604 - 27,2726 грн/євро, російський рубль 0,3829 - 0,3833 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,66 гривень за долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 вересня, встановлений на такому рівні 2466,9853 гривень за 100 доларів (-9,4667 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 16 вересня - 2471,0681 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (24 січня 2016 року) - 2452,174 гривень за 100 доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, в проекті державного бюджету на 2020 рік, розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 28,2 грн/долар.

Аналітики вважають, що прогноз курсу гривні до долара на рівні 28,2 грн/долар, закладений в проекті держбюджету на 2020 рік, швидше за все, не буде реалізований.