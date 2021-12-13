Курс долара опустився нижче 27 гривень

Офіційний курс гривні до долара на 14 грудня встановлено на такому рівні: 26,8846 гривень за 1 долар (-0,1395 грн). При цьому курс долара на 13 грудня становить: 27,0241 гривень за 1 долар.

Фото: курси валют на 14 грудня

Таким чином, офіційний курс долара продовжує тенденцію на зниження, яка почалася ще минулого тижня.

Фото: динаміка курса долара

Міжбанк

На відкритті міжбанківського валютного ринку 13 грудня курс долара був на позначці 26,91 гривень у продажу та на позначці 26,89 гривень у купівлі.

За годину до закриття міжбанку американська валюта трохи додала та продається за 26,95 гривень.

Прогноз

Старший аналітик Альпарі Вадим Йосуб у коментарі РБК-Україна розповів, що цього тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку торгуватиметься за тиждень близько 26,95 грн. Готівковий долар у банках торгуватиметься за 26,9/27,1 грн.