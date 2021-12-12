Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на тиждень

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень поблизу 26,95 грн. Готівковий долар в банках буде торгуватися по 26,9/27,1 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні е помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,05-0,7%.

Так, з минулої п'ятниці офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 27,23 до 27,22 грн (-0,05%). Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,25/27,27 до 27,07/27,09 (-0,7%).

Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 27,19 / 27,40 до 27,04/27,24 (-0,5%/-0,6%). При цьому спред між середньою покупкою і середнім продажем скоротився з 0,8% до 0,7% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу в порівнянні з покупкою.

Аналітик нагадав, що в четвер НБУ підвищив облікову ставку на 0,5 п.п. до 9%. Це рішення регулятора спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стабільного зниження інфляції до цілей Нацбанку в 5%.