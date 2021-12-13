Долар на міжбанку залишається нижче 27 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:11 13 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку - до 26,91 гривень за долар, курс в покупці - до 26,89 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився і знаходиться на позначці 30,38 гривень за євро.