Курс долара оновив максимуму з середини липня

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Курс зріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з середини липня. Вище курс був тільки 15 Липня 27,3047 гривень за долар.

Офіційний курс гривні до долара на 3 грудня встановлено на такому рівні: 27,2933 гривень за 1 долар (+0,0637 грн). При цьому курс долара на 2 грудня становить: 27,2296 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 2 грудня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,36 гривень за долар, курс в покупці до 27,34 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 30,95 гривень за євро.

Однак потім курс долара різко впав до рівня 27,25 гривень.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.