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Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

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Україна, Четвер 02 грудня 2021 10:17
Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара Фото: курс долара виріс на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 2 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,36 гривень за долар, курс в покупці до 27,34 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 30,95 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,3400 - 27,3600 грн/долар, євро 30,9297 - 30,9523 грн/євро, російський рубль 0,3688-0,3694 грн/рубль.

Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Нагадаємо, 1 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,3250 - 27,3450 грн/долар, євро 31,0166 - 31,0393 грн/євро, російський рубль 0,3699 - 0,3701 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс до максимуму з кінця липня. Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,22 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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