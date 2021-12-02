Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 2 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,36 гривень за долар, курс в покупці до 27,34 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 30,95 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,3400 - 27,3600 грн/долар, євро 30,9297 - 30,9523 грн/євро, російський рубль 0,3688-0,3694 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс до максимуму з кінця липня. Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,22 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.