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Курс долара оновив максимум з кінця травня минулого року

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,49 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 27,4998 гривень за 1 долар (+0,0021 грн). При цьому курс долара на 10 січня становить: 27,4977 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім місяців. Вище курс був тільки 31 травня 2021 року - 27,5004 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 10 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 1 копійку до 27,51 гривень за долар, курс в покупці до 27,49 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 31,16 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

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