Курс долара оновив річний мінімум

Національний банк України (НБУ) на 11 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,75 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за рік. Нижче курс був тільки 1 липня 2020 року - 26,6676 гривень за долар.

Офіційний курс гривні до долара на 11 серпня встановлено на такому рівні: 26,7557 гривень за 1 долар (-0,0454 грн). При цьому курс долара на 10 серпня становить 26,8011 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 10 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійки до 26,7550 гривень за долар, курс в покупці до 26,7350 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 7 копійок до 31,40 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, оскільки збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.