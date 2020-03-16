Курс долара в обмінних пунктах подолав психологічну позначку

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 58 копійок до 27,18 гривень за долар, курс євро виріс на 52 копійки до 30,20 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,40 (25,98 - 13 березня), продажу - 27,18 (26,60 - 13 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,27 (28,91 - 13 березня), продажу - 30,20 (29,68 - 13 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,25 (3,25 - 13 березня), продажу 3,73 (3,70 - 13 березня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 16 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 18 копійок до 26,40 гривень за долар, курс купівлі 26,37 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 47 копійок до 29,58 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 16 березня довідковий курс на рівні 26,42 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 13 березня (26,07 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,50 - 27,50 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 10-13 березня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 981,60 млн доларів для підтримки курсу гривні.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемію коронавірусу.