Курс долара трохи виріс на відкритті міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 11:50 20 грудня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 23,35 гривень за долар, курс купівлі до 23,33 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 25,97 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,3300 - 23,3500 грн/долар, євро 22,9546 - 25,9722 грн/євро, російський рубль 0,3741 - 0,3746 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,3300 23,3500 EUR/UAH 22,9546 25,9722 RUB/UAH 0,3741 0,3746

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,2800 - 23,3050 /долар, євро 25,8896 - 25,9151 грн/євро, російський рубль 0,3731 - 0,3736 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,41 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 грудня встановлено на такому рівні: 2341,3086 гривень за 100 доларів (-5,6046 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 18 грудня - 2346,9132 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, 20 грудня Шостий апеляційний адміністративний суд переніс засідання щодо апеляції НБУ на рішення Окружного адмінсуду р. Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконним рішення про виведення "ПриватБанка" з ринку. За даними НБУ, результати судових процесів, пов'язаних з "ПриватБанком", - один з найбільш масштабних викликів для макрофінансової стабільності України.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук дав розпорядження припинити до кінця поточного бюджетного року Казначейством проведення платежів та реєстрацію бюджетних зобов'язань за видатками та надання кредитів із загального фонду державного бюджету крім захищених видатків бюджету.