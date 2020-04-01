Курс долара трохи зріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 1 квітня 2020 року порівняно за закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 27,69 гривень за долар, курс купівлі до 27,64 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 30,26 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,6400 - 27,6900 грн/долар, євро 30,2105 - 30,2624 грн/євро, російський рубль 0,3505 - 0,3514 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6400 27,6900 EUR/UAH 30,2105 30,2624 RUB/UAH 0,3505 0,3514

Нагадаємо, 31 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,5700 - 27,6300 грн/долар, євро 30,2056 - 30,2714 грн/євро, російський рубль 0,3502 - 0,3513 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 1 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 16 копійок до 28,08 гривень за долар, курс євро знизився на 25 копійок до 30,81 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,52 (27,55 - 31 березня), продажу - 28,08 (28,24 - 31 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,96 (30,09 - 31 березня), продажу - 30,81 (31,06 - 31 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,12 (3,16 - 31 березня), продажу 3,62 (3,64 - 31 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 2 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар, що на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 квітня встановлено на такому рівні: 27,7538 гривень за 1 долар (+0,1249 грн). При цьому курс долара на 1 квітня становить 27,6289 гривень за 1 долар.