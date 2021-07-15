Курс долара трохи знизився на відкритті міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 15 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійки до 27,3150 гривень за долар, курс в покупці до 27,2950 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 32,32 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2950 - 27,31500 грн/долар, євро 32,3036 - 32,3273 грн/євро, російський рубль 0,3678-0,3682 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара знижується після зростання напередодні. Офіційний курс гривні до долара на 15 Липня встановлено на такому рівні: 27,3047 гривень за 1 долар (-0,0169 грн). При цьому курс долара на 14 липня становить 27,3216 гривень за 1 долар.

Прогноз

Аналітики прогнозують протягом найближчого тижня незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.