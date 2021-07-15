Курс доллара немного снизился на открытии межбанка

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копейки до 27,3150 гривен за доллар, курс в покупке до 27,2950 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 32,32 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2950 - 27,31500 грн/доллар, евро 32,3036 - 32,3273 грн/евро, российский рубль 0,3678 - 0,3682 грн/рубль.

Курс НБУ

Официальный курс доллара снижается после роста накануне. Официальный курс гривны к доллару на 15 июля установлен на таком уровне: 27,3047 гривен за 1 доллар (-0,0169 грн). При этом курс доллара на 14 июля составляет 27,3216 гривен за 1 доллар.

Прогноз

Аналитики прогнозируют в течение ближайшей недели незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.