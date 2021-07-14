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Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 15 липня

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Україна, Середа 14 липня 2021 17:08
Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 15 липня Фото: курс долара впав на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 15 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,30 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 липня встановлено на такому рівні: 27,3047 гривень за 1 долар (-0,0169 грн). При цьому курс долара на 14 липня становить 27,3216 гривень за 1 долар.

Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 15 липня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 15 липня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Нагадаємо, міжбанк відкрився зростанням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 14 липня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,333 гривень за долар, курс в покупці до 27,31 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 32,22 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

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