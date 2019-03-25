Курс долара трохи знизився на відкритті міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 березня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 26,90 грн/долар, курс купівлі до 26,87 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 30,40 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 26,8700 - 26,9000 грн/долар, євро 30,3711 - 30,4023 грн/євро, російський рубль 0,4169 - 0,4175 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8700 26,9000

EUR/UAH 30,3711 30,4023

RUB/UAH 0,4169 0,4175

Нагадаємо, 20 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,88 - 27,91 грн/долар, євро 30,3179 - 30,3517 грн/євро, російський рубль 0,4148 - 0,4155 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,96 грн/долар, що на 29 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 березня встановлено на такому рівні: 2696,0935 гривень за 100 доларів (-29,5376 гривень).