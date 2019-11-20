Курс долара трохи знизився

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 листопада 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 24,31 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 26,93 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,12 (24,13 - 19 листопада), продажу - 24,31 (24,34 - 19 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,56 (26,57 - 19 листопада), продажу - 26,93 (26,95 - 19 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,48 - 19 листопада), продажу 3,83 (3,84 - 19 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,10-24,30 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 20 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 24,19 гривень за долар, курс купівлі до 24,16 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 26,76 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 20 листопада довідковий курс на рівні 24,18 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 19 листопада (24,20). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

За прогнозом аналітиків, протягом цього тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом Альпарі, в кінці тижня долар на міжбанку може торгуватися близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,1 грн.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 19 листопада 2019 року залучило до державного бюджет 1,317 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 12 листопада обсяг був 10897 млн грн.

Купівля нерезидентами ОВДП є однією з головних причин припливу валюти в Україну та зміцнення курсу гривні.

За прогнозом аналітиків, протягом цього тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом Альпарі, в кінці тижня долар на міжбанку може торгуватися близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,1 грн.