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Курс долара трохи виріс на відкритті міжбанку

Новини » Фінанси     20.11.2019 - 10:50
Курс долара трохи виріс на відкритті міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 20 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 24,19 гривень за долар, курс купівлі до 24,16 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 26,76 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,1600 - 24,1900 грн/долар, євро 26,7302 - 26,7634 грн/євро, російський рубль 0,3781 - 0,3789 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,1600

24,1900

EUR/UAH

26,7302

26,7634

RUB/UAH

0,3781

0,3789

Курс долара трохи виріс на відкритті міжбанку

Нагадаємо, 19 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,1400 - 24,1700 грн/долар, євро 26,7302 - 26,7634 грн/євро, російський рубль 0,3781 - 0,3789 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,20 гривень за долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 листопада встановлено на такому рівні: 2420,3928 гривень за 100 доларів (+6,675 гривень).

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 19 листопада 2019 року залучило до державного бюджет 1,317 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 12 листопада обсяг був 10897 млн грн.

Купівля нерезидентами ОВДП є однією з головних причин припливу валюти в Україну та зміцнення курсу гривні.

За прогнозом аналітиків, протягом цього тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом Альпарі, в кінці тижня долар на міжбанку може торгуватися близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,1 грн.

НБУ на 20 листопада підвищив офіційний курс долара Курс долара знизився на закритті міжбанку
Теми: Курс долара
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