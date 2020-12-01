Курс долара відновив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується вище рівня 28,50 гривень, євро - вище 34 гривень

Курс долара на міжбанку у продаж 1 грудня 2020 року у порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,53 гривень за долар, курс купівлі до 28,51 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 34,21 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,5100 - 28,5300 грн/долар, євро 34,1948 - 34,2160 грн/євро, російський рубль 0,3765 - 0,3769 грн/рубль.

Відзначимо, 30 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,4950 - 28,5100 грн/долар, євро 34,1769 - 34,1948 грн/євро, російський рубль 0,3743 - 0,3747 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,55 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 грудня встановлено на такому рівні: 28,5583 гривень за 1 долар (+0,0621 грн). При цьому курс долара на 1 грудня становить: 28,4962 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає десятий день поспіль. Курс наблизився до максимуму з початку року, який був досягнутий 4 листопада - 28,60 гривень за долар.