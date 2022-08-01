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Курс долара до світових валют впав до мінімуму за місяць: що стало причиною

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Україна, Понеділок 01 серпня 2022 11:50
Курс долара до світових валют впав до мінімуму за місяць: що стало причиною Фото: курс долара до світових валют знижується 1 серпня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Курс Долар США до кошика основних світових валют 1 серпня впав до найнижчого рівня з початку липня. Інвестори очікують, що агресивна грошово-кредитна політика Федеральної резервної системи приведе економіку до рецесії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Індекс долара по відношенню до його конкурентів ослаб на 0,3% до 105,61, оскільки трейдери скорочують свої довгі доларові позиції.

У зв'язку з тим, що традиційні ринкові показники рецесії, такі як спреди кривої прибутковості, в цьому році знаходяться поблизу найнижчих рівнів, гравці в останні дні збільшили ставки на те, що процентні ставки в США досягнуть свого піку до кінця 2022 року.

Як зазначив Марк Оствальд, головний економіст ADM Investor Services, ринки все більш впевнено вважають, що центральним банкам доведеться відмовитися від своїх цілей щодо інфляції через ризики рецесії, що насуваються.

Курс євро майже не змінився на рівні 1,0235 долара і знаходиться біля свого діапазону за останні півтора тижні.

Нагадавши, курс долара до кошика основних валют 28 липня впав до тритижневого мінімуму. Це відбулося поле підвищення ставки ФРС США на 0,75 п.п. до 2,25% -2,50% і коментарів, що послідували.

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