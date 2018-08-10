Курс долара на міжбанку 10 серпня підвищився до 27,33 гривень/долар

Євро подешевшав на 25 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 10 серпня 2018 року підвищився на 16 копійок - до 27,33 грн/дол, курс купівлі підвищився на 15 копійок - до 27,29 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 25 копійок - до 31,24 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,2900-27,3300, євро 31,1897-31,2354 грн/євро, російський рубль 0,4045-0,4053 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,2900 27,3300

EUR/UAH 31,1897 31,2354

RUB/UAH 0,4045 0,4053

Нагадаємо, 9 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,1400 - 27,1700 грн/дол, євро 31,4579 - 31,4900 грн/євро, російський рубль 0,4103 - 0,4110 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 10 серпня, послабив курс гривні до 27,25 гривень за долар. Курс на 10 серпня становить 27,11 грн/долар.

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 серпня 2018 року, 11:10 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 16 копійок - до 27,40 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 27,11 гривень за долар. Порівняно з даними 9 серпня курс євро у продажу знизився на 5 копійок - до 31,65 гривень за долар.