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Курс долара на міжбанку прискорив падіння на початку тижня

Автор: Олександр Білоус

Долар опустився нижче рівня 28,15 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 7 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 13 копійок до 28,13 гривень за долар, курс купівлі до 28,24 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 18 копійок до 34,17 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1100 - 28,1300 грн/долар, євро 34,1536 - 34,1751 грн/євро, російський рубль 0,3820 - 0,3825 грн/рубль.

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Відзначимо, 4 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2450 - 28,2650 грн/долар, євро 34,3346 - 34,3589 грн/євро, російський рубль 0,3824 - 0,3828 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 8 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,23 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 8 грудня встановлено на такому рівні: 28,2394 гривень за 1 долар (-0,0519 грн). При цьому курс долара на 7 грудня становить: 28,2913 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знижується четвертий день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.

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