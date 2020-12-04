Курс долара на міжбанку продовжив зниження наприкінці тижня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився до рівня 28,25 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 4 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 28,26 гривень за долар, курс купівлі до 28,24 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 34,35 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,2450 - 28,2650 грн/долар, євро 34,3346 - 34,3589 грн/євро, російський рубль 0,3824 - 0,3828 грн/рубль.

Відзначимо, 3 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2550 - 28,2800 грн/долар, євро 34,3524 - 34,3828 грн/євро, російський рубль 0,3793 - 0,3798 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 7 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,29 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 7 грудня, встановлений на такому рівні: 28,2913 гривень за 1 долар (-0,0125 грн). При цьому курс долара на 4 грудня становить: 28,3038 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знижується третій день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.