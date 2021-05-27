Курс долара на міжбанку впав до рівня 27,50 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 27 травня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,52 гривень за долар, курс в покупці до 27,50 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 14 копійок до 33,56 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 26 травня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,5450 - 27,5650 грн/долар, євро 33,6902 - 33,7092 грн/євро, російський рубль 0,3745 - 0,3749 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,5000 - 27,5200 грн/долар, євро 33,5417 - 33,5661 грн/євро, російський рубль 0,3743-0,3748 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,52 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 травня встановлено на такому рівні: 27,526 гривень за 1 долар (-0,0201 грн). При цьому курс долара на 27 травня становить 27,5461 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара падає після зростання протягом двох днів поспіль.