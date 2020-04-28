Курс долара на міжбанку впав до психологічної відмітки

Курс долара на міжбанку в продаж 28 квітня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 27,03 гривень за долар, курс купівлі до 27,00 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 29,30 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0050 - 27,0350 грн/долар, євро 29,2761 - 29,3086 грн/євро, російський рубль 0,3645 - 0,3652 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0050 27,0350 EUR/UAH 29,2761 29,3086 RUB/UAH 0,3645 0,3652

Нагадаємо, 27 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0700 - 27,1100 грн/долар, євро 29,3601 - 29,4035 грн/євро, російський рубль 0,3634 - 0,3641 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 28 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 27,32 гривень за долар, курс євро знизився на 8 копійок до 29,54 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,01 (27,06 - 27 квітня), продажу - 27,32 (27,41 - 27 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,02 (29,04 - 27 квітня), продажу - 29,54 (29,62 - 27 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,17 - 27 квітня), продажу 3,66 (3,69 - 27 квітня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 29 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,04 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 квітня встановлено на такому рівні: 27,0485 гривень за 1 долар (-0,054 грн). При цьому курс долара на 28 квітня становить 27,1025 гривень за 1 долар.