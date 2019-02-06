Курс долара на міжбанку впав нижче рівня 27 грн/долар

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Міжбанківський курс долара прискорив падіння

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 6 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 16 копійок до 26,99 грн/долар, купівлі 26,95 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 26 копійок до 31,72 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,9700 - 27,0000 грн/долар, євро 30,7188 - 31,7503 грн/євро, російський рубль 0,4106 - 0,4113 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9500 26,9900

EUR/UAH 30,6906 30,7254

RUB/UAH 0,4095 0,4104

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1200 - 27,1500 грн/долар, євро 30,9547 - 30,9862 грн/євро, російський рубль 0,4133 - 0,4142 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,21 грн/долар, що на 21 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 лютого встановлено на такому рівні: 2721,5854 гривень за 100 доларів (-20,7838 гривень).