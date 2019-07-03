Курс долара на міжбанку впав нижче психологічної позначки

Курс долара на міжбанку в продажу 3 липня 2019 року знизився на 23 копійки до 25,95 грн/долар, курс купівлі до 25,92 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився 27 копійок до 29,30 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,9200 - 25,9500 грн/долар, євро 29,2714 - 29,3027 грн/євро, російський рубль 0,4075 - 0,4081 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,9200 25,9500

EUR/UAH 29,2714 29,3027

RUB/UAH 0,4075 0,4081

Нагадаємо, 2 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1700 - 26,1850 грн/долар, євро 29,5694 - 29,5785 грн/євро, російський рубль 0,4130 - 0,4136 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,04 грн/долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 липня встановлено на такому рівні: 2604,4841 гривень за 100 доларів (-13,4192 гривень).

Нагадаємо, за даними НБУ, в червні на валютному ринку і надалі зберігалася сприятлива ситуація. Цьому, серед іншого, сприяло переважання пропозиції іноземної над попитом на неї, у тому числі на готівковому сегменті ринку. У результаті офіційний обмінний курс гривні до долара і євро в червні до травня зміцнився (на 2,6% і 0,6% відповідно).