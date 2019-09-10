Курс долара на міжбанку впав нижче 25 грн і продовжує знижуватися

Долар подешевшав до мінімуму в цьому році
Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок - 24,89 гривень за долар, курс купівлі - 24,85 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 27,50 гривень за євро.
За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,8600 - 24,9000 грн/долар, євро 27,4672 - 27,5034 грн/євро, російський рубль 0,3796 - 00,3803 грн/рубль.
|
Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
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24,8550
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24,8900
|
EUR/UAH
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27,4672
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27,5034
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RUB/UAH
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0,3796
|
0,3803
Нагадаємо, 9 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,9550 - 24,9700 грн/долар, євро 27,5772 - 27,6023 грн/євро, російський рубль 0,3790 - 0,3798 грн/рубль.
Національний банк України (НБУ) на 10 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,02 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 вересня встановлено на такому рівні: 2502,6567 гривень за 100 доларів (-5,9468 гривень).
Аналітики прогнозують на поточний тиждень незначне зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,0/25,2 грн.
Як відзначили в НБУ, сприятлива ситуація на валютному ринку у серпні 2019 року спостерігалася внаслідок позитивної цінової кон'юнктури для українського експорту, високого урожаю зернових і помірних обсягів імпорту незважаючи на ослаблення припливу іноземних інвестицій в державні цінні папери.