Курс долара на міжбанку впав ще на 10 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 1 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 10 копійок до 28,29 гривень за долар, курс в покупці до 28,27 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 31,87 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,2700 - 28,2900 грн/долар, євро 31,8518 - 31,8743 грн/євро, російський рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,45 гривень за долар. Курс знизився на 33 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 29,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 29,0/29,2 грн.