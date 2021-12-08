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Курс долара падає другий день поспіль після тритижневого зростання

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Україна, Середа 08 грудня 2021 16:04
Курс долара падає другий день поспіль після тритижневого зростання Фото: курс долара знизився на 12 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 9 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,21 гривень за долар. Курс знизився на 12 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 грудня встановлено на такому рівні: 27,2167 гривень за 1 долар (-0,1150 грн). При цьому курс долара на 8 грудня становить: 27,3317 гривень за 1 долар.

Курс долара падає другий день поспіль після тритижневого зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після зростання протягом трьох тижнів поспіль.

Курс долара падає другий день поспіль після тритижневого зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 8 грудня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,29 гривень за долар, курс в покупці до 27,25 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 30,79 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.

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