Курс долара падає другий день поспіль після тритижневого зростання

Національний банк України (НБУ) на 9 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,21 гривень за долар. Курс знизився на 12 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 9 грудня встановлено на такому рівні: 27,2167 гривень за 1 долар (-0,1150 грн). При цьому курс долара на 8 грудня становить: 27,3317 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після зростання протягом трьох тижнів поспіль.

Скріншот (bank.gov.ua)