Курс долара на міжбанку впав до 24 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 25 листопада 2019 року знизився на 9 копійок до 24,03 гривень за долар, курс купівлі до 24,02 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 16 копійок до 26,48 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,0200 - 24,0300 грн/долар, євро 26,4700 - 26,4865 грн/євро, російський рубль 0,3754 - 0,3758 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,0200 24,0300 EUR/UAH 26,4700 26,4865 RUB/UAH 0,3754 0,3758

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,0900 - 24,1200 грн/долар, євро 26,6153 - 26,6429 грн/євро, російський рубль 0,3780 - 0,3784 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 25 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 24,18 гривень за долар, курс євро знизився на 18 копійок до 26,70 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,98 (24,07 - 22 листопада), продажу - 24,18 (24,27 - 22 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,34 (26,50 - 22 листопада), продажу - 26,70 (26,88 - 22 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 22 листопада), продажу 3,82 (3,83 - 22 листопада) грн за 10 рублів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,05 гривень за долар. Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 30 вересня - 24,08 гривень за долар. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (15 січня 2016 року) - 23,93 гривень за 1 долар.