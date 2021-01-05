Курс долара різко знизився на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився до рівня 28,25 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 5 січня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 19 копійок до 28,26 гривень за долар, курс купівлі до 28,24 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 32 копійки до 34,64 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,2400 - 28,2600 грн/долар, євро 34,6250 - 34,6495 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3793 грн/рубль.

Відзначимо, 4 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,4350 - 28,4550 грн/долар, євро 34,9437 - 34,9655 грн/євро, російський рубль 0,3864 - 0,3868 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 6 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,40 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 6 січня встановлено на такому рівні: 28,4028 гривень за 1 долар (-0,0282 грн). При цьому курс долара на 4 січня становить: 28,431 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після різкого зростання напередодні.